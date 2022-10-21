Москва закликає Лісабон "одуматися" і не передавати Києву протипожежні вертольоти Ка-32

https://racurs.ua/ua/n176013-moskva-zaklykaie-lisabon-odumatysya-i-ne-peredavaty-kyievu-protypojejni-vertoloty-ka-32.html

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Москва закликає Португалію утриматися від передачі Києву російських протипожежних гелікоптерів Ка-32А11ВС.

Так зване Міністерство закордонних справ російської федерації заявило, що передача протипожежних вертольотів є порушенням зобов’язання, даного при купівлі техніки в рф.

Влітку Португалія оголосила, що передасть Україні шість транспортних гелікоптерів Ка-32А11ВС. Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонтувати його.

Нащадки Молотова й Ріббентропа розповідають, що Лісабон не має права передавати гелікоптери російського виробництва будь-кому без згоди росії.

Закликаємо колег одуматися, утриматися від кроків, які повністю дискредитують Португалію як договороспроможного партнера та перекреслюють сторінки нашої взаємовигідної та раніше взаємоповажної співпраці, — йдеться у повідомлені МЗС росії.

У 2007 році Португалія придбала шість гелікоптерів Ка-32 модифікації 1997 року під позначенням «А11ВС». З 2018 року ці вертольоти Португалії вже не літали через авіаційні події та проблеми з технічним обслуговуванням.

Ці машини призначені для спеціальних пошуково-рятувальних робіт, заходів щодо пожежогасіння, евакуації хворих та постраждалих.

Гелікоптери цього типу також широко застосовуються для висотно-монтажних робіт, транспортування вантажу на зовнішній підвісці та трелювання лісу.