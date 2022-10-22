Британське Міноборони показало ефектні фото з тренування українських військових

Британське Міноборони показало фото з тренування українських військових

https://racurs.ua/ua/n176032-brytanske-minoborony-pokazalo-efektni-foto-z-trenuvannya-ukrayinskyh-viyskovyh.html

Ракурс

Велика Британія разом із міжнародними партнерами продовжує тренувати українських добровольців по всій Британії, щоб допомагати захищати свою Батьківщину.

Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій, — повідомило Міноборони у Твіттері і опублікувало декілька ефектних фото.

На початку вересня стало відомо, що Британія розширює програму навчання українських військових. Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п’яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій, — сказав тоді міністр оборони Бен Воллес. У жовтні Воллес анонсував підготовку пакета військової допомоги для українських військових на зимовий період. Він додав, що Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «у світлі триваючих і невибіркових атак на цивільну інфраструктуру».

Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони Nasams. Про це заявив очільник Міністерства оборони.

Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від атак і зміцнити загальну протиракетну оборону разом з американськими Nasams, — зазначив він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 20 жовтня назвав воєнним злочином атаки рф на об'єкти критичної інфраструктури України за допомогою іранських дронів і повідомив про плани провести до весни навчання до п’яти тисяч українських військових.