Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Британське Міноборони показало фото з тренування українських військових

Британське Міноборони показало ефектні фото з тренування українських військових

22 жов 2022, 16:40
999

Велика Британія разом із міжнародними партнерами продовжує тренувати українських добровольців по всій Британії, щоб допомагати захищати свою Батьківщину.





Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій, — повідомило Міноборони у Твіттері і опублікувало декілька ефектних фото.

Британське Міноборони показало фото з тренування українських військових

На початку вересня стало відомо, що Британія розширює програму навчання українських військових.

Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п’яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій, — сказав тоді міністр оборони Бен Воллес.

Британське Міноборони показало фото з тренування українських військових

У жовтні Воллес анонсував підготовку пакета військової допомоги для українських військових на зимовий період. Він додав, що Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «у світлі триваючих і невибіркових атак на цивільну інфраструктуру».

Британське Міноборони показало фото з тренування українських військових

Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони Nasams. Про це заявив очільник Міністерства оборони.

Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від атак і зміцнити загальну протиракетну оборону разом з американськими Nasams, — зазначив він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 20 жовтня назвав воєнним злочином атаки рф на об'єкти критичної інфраструктури України за допомогою іранських дронів і повідомив про плани провести до весни навчання до п’яти тисяч українських військових.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів