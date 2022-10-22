Тактика терористів - Зеленський про удари рашистів, які залишили без струму 1,5 млн українців

https://racurs.ua/ua/n176031-taktyka-terorystiv-zelenskyy-pro-udary-rashystiv-yaki-zalyshyly-bez-strumu-1-5-mln-ukrayinciv.html

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Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий масовий обстріл України 22 жовтня.

Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви — наші герої! На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об'єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор, — написав глава держави і опублікував у своїх соцмережах фото пожежі на одному з енергооб'єктів.

У результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1,451 млн українців, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Станом на 14.00, за даними ОП, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 тис. абонентів, у Миколаївській — 188,4 тис., у Волинській області — 102 тис., у Черкаській — 242 тис., у Рівненській — 174,8 тис., в Кіровоградській — 61,9 тис. та Одеській — 10,5 тис.

Тимошенко нагадав, що загалом ППО знищила 18 ракет.

Світло буде! Не забувайте про економію! — нагадав Тимошенко.

Нагадаємо: 22 жовтня по всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти нашої країни.