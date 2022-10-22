У Бахмуті припинили виявляти загиблих та розбирати завали - мер

https://racurs.ua/ua/n176038-u-bahmuti-prypynyly-vyyavlyaty-zagyblyh-ta-rozbyraty-zavaly-mer.html

Ракурс

Бахмут зараз найгарячіша точка на фронті. На підступах до міста йдуть постійні та важкі бої. Щодня відбуваються обстріли зі ствольної та реактивної артилерії та удари авіації супротивника.

Ситуація в місті настільки складна, що виявляти загиблих та розбирати завали не можливо. Ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах Бахмута, у багатоповерхівках падають цілі під’їзди, а у приватному секторі десятки згорілих будинків, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева.

Вщент розбита критична інфраструктура, що унеможливлює відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття. Проте найголовніше те, що від ворожих нападів щодня гинуть мирні бахмутяни. Безпекова ситуація не дозволяє оперативно виявляти загиблих та розбирати завали. Ситуація у місті є надзвичайно важкою. Небезпечно всюди! — написав очільник українського міста.

Бажання заволодіти Бахмутом затьмарило всю стратегічну логіку окупантів, повідомляла раніше американська газета The Washington Post. Після відступу росіян з Ізюму у Харківській області, битва за Бахмут більше не є частиною якоїсь скоординованої військової операції.

Натомість росіяни кидають у бій хвилі найманців з ПВК «Вагнера», мабуть, вбачаючи політичну вигоду у захопленні Бахмута як військовий трофей, тоді як регулярні сили російської армії в інших місцях відступають.