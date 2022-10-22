Українці не вибачать росіян - Зеленський закликав Захід ударити у відповідь на ядерну атаку Києва

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Якщо росіяни хочуть перемовин, їм треба повернути назад нашу територію і вийти з української землі.

Про це заявив Володимир Зеленський. Президент вважає, що Україна може повернутися до переговорів з росією після повернення всіх своїх територій в кордонах 1991 року, однак повернення відносин з рф, які були до війни, вже не буде.

Вони повинні вийти з нашої землі, з території нашої держави, залишити нам нашу землю в міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, в якому форматі та з ким ми готові говорити. Це справедливо. Щоб говорити, треба відмотати до того моменту, коли наші держави говорили. А це було до війни, до 2014 року. І з цієї точки можна спробувати розв’язувати питання дипломатично, — сказав президент України в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

Зеленський заявив, що псевдореферендуми й так зване «приєднання» росією окупованих українських територій поставили крапку в можливості переговорів.

Зеленський вважає, що у випадку ядерного удару росіян по Офісу президента України світ має відповісти ударом по центру прийняття рішень у росії.

Ми з вами постійно чуємо заклики, що росія має завдати удар по центрам прийняття рішень. Як має світ відповідати? Не важливо, чи є Україна країною НАТО, чи не НАТО. Це (загроза ядерного удару) відбувається сьогодні на європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати, як терорист. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути такою: дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей, — сказав Зеленський.

Він вважає, що росіяни у такому випадку знатимуть, що «за секунду буде удар по прийняттю рішень у тебе, у твоїй державі».

Це не шантаж. Це питання того, що тобі погрожують, але той, хто погрожує, повинен про це знати. Це як якась людина, яка вбиває на вулиці іншу людину. Або грабує. Перед тим, як пограбувати чи убити, вона знає, що вона сяде у тюрму, тому що вона винна, — сказав президент.

Зеленський вважає, що після закінчення війни росії проти України між країнами не буде колишніх відносин, бо українці не вибачать росіянам, які намагаються знищити їх як націю. Він також підкреслив, що рівень відносин буде залежати від того, чи росія сама поверне захоплені території, чи Україні доведеться їх відвойовувати.