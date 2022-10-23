Блінкен - Іран готується передати росії додаткові безпілотники

https://racurs.ua/ua/n176056-blinken-iran-gotuietsya-peredaty-rosiyi-dodatkovi-bezpilotnyky.html

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Режим в Ірані готується передати воєнним злочинцям росії додаткові безпілотники. Про це заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, пише американське видання Bloomberg.

Ми вважаємо, що росія отримала від Ірану десятки цих безпілотників, і ще більше потенційно перебувають у розробці, — сказав Блінкен.

Він виступив із заявою через день після того, як Білий дім звинуватив офіційний Тегеран у направленні інструкторів та техніків до окупованого Криму для надання допомоги та підтримки російських атак на українські об'єкти.

Зі слів Блінкена, Вашингтон працює над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану і зміцнити здатність України відбивати атаки.

Нагадаємо, москва завдає масових ударів по об'єктах критичної інфраструктури за допомогою іранських дронів-камікадзе «Шахед-136». Росіяни використовують їх під назвою «Герань». Тегеран заперечує передачу безпілотників кремлю.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.