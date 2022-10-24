Борис Джонсон відмовився повторно йти у прем’єр-міністри Великої Британії. Фото:

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Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

За словами політика, йти у прем'єри саме зараз «буде просто неправильно». Джонсон заявив, що «не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної політсили у парламенті». Про це повідомляють Sky News та BBC.

Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час, — наголосив він.

Зазначається, що зараз офіційно на посаду британського прем'єра та лідера консерваторів претендують два кандидати — екс-міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак та лідер Палати громад Пенні Мордонт.

Нагадаємо, 20 жовтня Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, оскільки не може виконати мандат, на який її обрала Консервативна партія.

Згодом видання The Times із посиланням на кількох консерваторів повідомило, що Борис Джонсон може поборотися за цю посаду. А результати опитувань представників Консервативної партії свідчать, що що більшість (32%) хоче, щоб уряд очолив саме Джонсон.

Джерело: Sky News, BBC