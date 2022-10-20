Борис Джонсон може поборотися за посаду прем'єра Великої Британії. Фото:

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Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, після відставки Ліз Трасс знову може поборотися за цю посаду.

Колишній лідер Консервативної партії має намір брати участь у виборах прем'єра і вважає, що це питання «національних інтересів». Зараз Джонсон вже отримує сигнали від своїх прихильників. Сам екс-посадовець вірить, що може знову очолити британський уряд. Про це повідомляє видання The Times із посиланням на кількох консерваторів.

Тим часом авторитетний сервіс YouGov опублікував опитування членів Консервативної партії за 17−18 жовтня. Результати свідчать, що більшість (32%) хоче, щоб уряд очолив Джонсон. Цю кандидатуру підтримує кожен третій консерватор. Ще 23% бачать по посаді нового прем'єра колишнього міністра фінансів Ріші Сунака, а 10% — чинного міністра оборони Бена Воллеса.

Крім того, особливо зацікавлені у поверненні Джонсона саме виборці Трасс — 44% від їхнього числа називають його наступником.

Більшість консерваторів вважає, що з роллю прем'єра найкраще впораються Джонсон (63%), Воллес (62%), Сунак (60%) та лідер Палати громад Пенні Мордонт (54%).

Нагадаємо, 20 жовтня Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, оскільки «не може виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія».

Джерела: The Times, YouGov