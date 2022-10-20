Спецслужби рф готують теракти проти власного населення. Фото:

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Спецслужби російської федерації можуть готувати теракти проти власного населення.

Військкомати на території країни-агресора розповсюджують «пам'ятки» для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Ворог вказує, що так звані диверсанти викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі. Про це 20 жовтня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Розвідники наголошують, що така дезінформація є дзеркальним відображенням дій ворога на окупованих територіях. Саме там російські військові масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення.

Імовірно російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України, — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, представники воєнної розвідки України заявляли, що росія запланувала здійснити хакерські атаки на підприємства енергетичної галузі. Таким чином ворог хоче посилити ефект ракетних ударів по об'єктах електрозабезпечення. У кремлі упевнені, що це призведе до сповільнення наступу підрозділів ЗСУ.