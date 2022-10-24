86% українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти рф. Фото:

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Україні варто продовжувати збройну боротьбу проти росії, навіть якщо обстріли продовжаться.

Соціологічне опитування показало, що 86% респондентів вважають, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою, а ще 16% скоріше погоджуються. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 21−23 жовтня 2022 року.

У КМІС зазначили, що тільки 10% респондентів вважають за необхідність почати переговори з агресором для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки рф.

У західних областях за продовження боротьби з окупантами виступають 88%, а за переговори з росією — 8%. А на сході, який чи не найбільше постраждав внаслідок війни, спротив окупантам підтримують 69% респондентів. Лише 29% громадян виступають за переговори.

Нагадаємо, у вересні опитування КМІС показало, що лише 5% українців поділяють наратив про «зрадницьку» владу, яка «готова і може піти на неприйнятні для України компроміси з росією». Натомість 87% громадян вважають, що влада України не піде на неприйнятні компроміси.