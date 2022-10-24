Росіян готують рити окопи та чистити підвали

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Місцева влада у росії закликає готувати окопи на випадок обстрілів. Голова комітету регіональної безпеки Курської області рф Михайло Горбунов заявив про необхідність будівництва укриттів на випадок обстрілу у сільських поселеннях та районних центрах.

Запис оперативної наради опубліковано на сторінці адміністрації області у забороненій в Україні мережі ВКонтакті.

Щодо територій, де люди відвідують ФАПи, пошту, банки, магазини, у них немає там підвальних приміщень. Поруч мають бути обладнані укриття. Елементарне укриття — це викопаний окоп. Облаштуйте їх. Ми вже про це говорили. Зразки, фотографії ми вам надішлемо, але це зробити нескладно: на дно покласти піддони, викопати, облаштувати стінки, обкласти мішками, щоб люди могли сховатися. Тому що ФАПи маємо легку конструкцію. Все це осколками прошиє наскрізь. Там не вкриєшся, — сказав Горбунов.

Також голова комітету прозвітував про проведення робіт з очищення «заглиблених приміщень підземного простору». За його словами, у підвалах та подібних приміщеннях Курської області може сховатися до півтора мільйона людей.

Крім цього, губернатор Роман Старовойт повідомив про посилення контролю на основних магістралях та у прикордонних районах області, у тому числі заходи безпеки були посилені у місті Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція.

Курська область, як і інші прикордонні з Україною території, регулярно опиняється під обстрілом. Останній такий випадок стався 18 жовтня. Тоді, за словами губернатора Романа Старовойта, було понад шість вибухів.

Старовойт 23 жовтня повідомив, що у регіоні завершилося будівництво двох посилених ліній оборони. Їх створили спільно з міністерством оборони росії та прикордонним управлінням ФСБ по Курській області.

За словами губернатора, до 5 листопада у регіоні з’явиться третя лінія оборони. Днем раніше губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков прозвітував про початок будівництва в галузі оборонних споруд із бетонних блоків. Аналогічні укріплення ПВК «Вагнера» розміщує в анексованій Луганській області.