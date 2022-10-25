Фінансовий Рамштайн і новий "план Маршалла" - як світ може допомогти Україні

https://racurs.ua/ua/n176127-finansovyy-ramshtayn-i-novyy-plan-marshalla-yak-svit-moje-dopomogty-ukrayini.html

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Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити «фінансовий Рамштайн» для відбудови України.

Про це він 25 жовтня заявив на міжнародній конференції щодо відновлення країни.

Я вірю, що зараз можемо схвалити рішення щодо започаткування фінансового «Рамштайну» для підтримки нашої спільної стабільності. Нам потрібна фінансово-координаційна платформа, яка об'єднає всі зусилля щодо відновлення нашої країни, — сказав президент, виступаючи з відеозв’язку на міжнародній експертній конференції з відновлення та модернізації України у Берліні.

Зеленський заявив, що Україна розробила прозорий план відновлення.

Це те, що потрібне Україні для виживання. Саме зараз. Вага нашого плану швидкого відновлення — 17 млрд дол. негайно. Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна та енергетична інфраструктура. Ми маємо колосальні потреби у відновленні житла, — сказав він.

Президент України сказав, що наразі Київ не отримав «жодного цента» на швидке відновлення і попросив «наблизити необхідні рішення».

За його словами, вже зараз на цій конференції треба ухвалити рішення щодо допомоги для покриття дефіциту бюджету наступного року.

Для України це непідйомна сума — 28 млрд доларів дефіциту. Це зарплати вчителів, лікарів, пенсії. Наше об'єднання є досить потужним, щоб реалізувати це завдання, — сказав Зеленський і наголосив, що «є російські активи, які вже заморожені, і ті, які ще необхідно заморозити».

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що вона працює над тим, щоб ЄС міг підтримати Україну сумою до 1,5 млрд євро кожного місяця війни.

24 жовтня вона разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом оголосила про «план Маршалла XXI століття» для відбудови України.

Про це Шольц заявив на відкритті Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

Ця конференція — про створення інфраструктури та розробку механізмів, які допоможуть полегшити та профінансувати те, що Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав «постійна відбудова». Те, що тут на кону, є не менш ніж створенням нового плану Маршалла XXI століття, завдання поколінь, яке має початися зараз, — сказав Шольц.

У Берліні 24 жовтня стартувала Конференція відновлення України, ініційована канцлером Німеччини Олафом Шольцем. До заходу онлайн долучився президент України Володимир Зеленський, а також присутні президентка Єврокомісії, прем'єр-міністр Польщі, президент Швейцарії та генсек ОЕСР.

Результатом конференції мають стати ґрунтовні розрахунки, як крок за кроком повинна відновлюватись Україна.