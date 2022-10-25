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Ракурс
Рашисти навмисно підірвали водогін з Дніпра до Миколаєва і не пускали ремонтників - BBC

Рашисти навмисно підірвали водогін з Дніпра до Миколаєва і не пускали ремонтників — BBC

25 жов 2022, 14:25
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Армія рф ще в квітні навмисно підірвала водопровід із Дніпра до Миколаєва. Ремонтні бригади вони дотепер також відмовляються пускати.





Журналісти BBC поділилися результатами свого розслідування

Як виявилося, окупанти підірвали трубу в дуже вразливому місці — саме там, де вона виходить на поверхню. Через це загалом витекло приблизно 40 млн літрів води.

Рашисти навмисно підірвали водогін з Дніпра до Миколаєва і не пускали ремонтників

На супутникових знімках журналісти виявили російські танки неподалік від пошкодженого водопроводу. Військові експерти теж кажуть, що поруч немає слідів прильотів, тому впевнені: водопровід зруйнували за допомогою вибухівки.

Рашисти навмисно підірвали водогін з Дніпра до Миколаєва і не пускали ремонтників

ВВС знайшли місце ще одного пошкодження труби. ООН зазначає, що дві точки підриву водопроводу свідчать про те, що росіяни навмисно перекрили постачання води до Миколаєва.

Рашисти навмисно підірвали водогін з Дніпра до Миколаєва і не пускали ремонтників

Влада Миколаєва каже, що територію поблизу трубопроводу потрібно розмінувати та не допустити там російських артилерійських обстрілів, поки інженери зможуть відремонтувати пошкоджені ділянки. Та коли це станеться і коли мешканці знову отримають чисту воду — поки що невідомо.

Рашисти навмисно підірвали водогін з Дніпра до Миколаєва і не пускали ремонтників

Рашисти навмисно підірвали водогін з Дніпра до Миколаєва і не пускали ремонтників

Раніше «Ракурс» розповідав про аналогічну тактику російських воєнних злочинців у Маріуполі — навесні окупанти отримали від зрадників та колаборантів у міській владі інформацію про місця входу струму, газу та води у місто. Дуже швидко після цілеспрямованих ударів рф Маріуполь залишився без комунікацій.

Джерело: Ракурс


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