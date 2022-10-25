Радбез рф назвав нову причину війни - хочуть “десатанізувати” Україну

https://racurs.ua/ua/n176147-radbez-rf-nazvav-novu-prychynu-viyny-hochut-desatanizuvaty-ukrayinu.html

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У країні-агресорці росії знайшли вже чергову причину для війни з Україною. Цього разу воєнного злочинця президента рф володимира путіна оголосили «борцем з Антихристом». Скандальну заяву зробив помічник секретаря Радбезу рф Олексій Павлов.

Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада (після 2014 року — ред.) перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту, — заявив Павлов.

Чиновник вважає, що «десатанізація» має бути наступним етапом так званої «спеціальної військової операції», оскільки в Україні нібито «діють сотні сект», а «прояви сатанізму» вітаються на державному рівні. Водночас патріарх РПЦ Кирило, який підтримав війну проти України, попередив росіян про «наближення апокаліпсису».

Нагадаємо, раніше російські терористи виправдовували повномасштабне вторгнення потребою у «денацифікації та демілітаризації» України. Російські пропагандисти не приховують намірів кремля — російське телебачення всіляко виправдовує та заохочує до геноциду українців.