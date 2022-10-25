Наслідки у разі застосування росією “брудної бомби” назвали у США

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Якими будуть наслідки для росії у разі застосування воєнними злочинцями «брудної бомби», назвав офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Це, безперечно, стало б ще одним прикладом жорстокості президента путіна, якби він застосував так звану «брудну бомбу». Для росії будуть наслідки, незалежно від того, чи застосує вона «брудну бомбу» чи ядерну бомбу. Ми вкрай чітко заявили про це, — цитує коментар Прайса видання Reuters.

З його слів, москві важливо знати про «глибокий характер наслідків», які її спіткають у разі застосування ядерної зброї. Разом з тим, Прайс утримався від розголошення конкретного плану дій у разі ядерної агресії росії.

Прайс зазначив, що Вашингтон не бачив жодних ознак того, що рф готується застосувати ядерну зброю, але побоювання виникли через те, що російські посадовці поширюють неправдиві заяви про намір Києва застосувати «брудну бомбу».

Ми знаємо послужний список кремля, коли йдеться про подібні заяви, — констатував Прайс.

Нагадаємо, росія вдається до чергових провокацій — воєнний злочинець міністр оборони рф сергій шойгу та глава генштабу валерій герасимов поширюють серед західних колег заяви про «плани Києва використати „брудну бомбу“».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив намір інспекторів організації відвідати два ядерні об'єкти в Україні на тлі заяв рф про «брудну бомбу».