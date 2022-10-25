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Збиті російські ракети показали війська ППО України
Збиті російські ракети показали війська ППО України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176145-zbyti-rosiyski-rakety-pokazaly-viyska-ppo-ukrayiny-foto.htmlРакурс
Низку російських ракет вдалося збити військовослужбовцям 96-ї Київської зенітної ракетної бригади, що входить до складу військ ППО Повітряних сил України.
Про це 25 жовтня повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
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