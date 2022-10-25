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Ракурс
Збиті російські ракети показали війська ППО України

Збиті російські ракети показали війська ППО України (ФОТО)

25 жов 2022, 19:30
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Низку російських ракет вдалося збити військовослужбовцям 96-ї Київської зенітної ракетної бригади, що входить до складу військ ППО Повітряних сил України.





Про це 25 жовтня повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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