Рашисти заговорили про відхід з миколаївського напрямку, фото: SmartNews

https://racurs.ua/ua/n176248-ydemo-z-mykolayivskogo-napryamku-zaydemo-cherez-bilorus-perehoplennya-gur-audio.html

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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України сьогодні, 28 жовтня, опублікувало нове перехоплення розмов рашистів.

На аудіозаписі росіянин, який перебуває в абсолютному розпачі, розповідає своєму другові про відхід із Миколаївського напрямку та вірогідну передислокацію до білорусі.

Наш напрямок Миколаївський, вночі, все збирається і йде на х** до Росії. Віддаємо всі позиції, все п****ць. Я не вірив до останнього, поки не приїхав командир дивізіону підполковник, і це не сказав, — бідкається окупант. — Розбивають по всіх напрямках, нічого зробити не можемо. Але кажуть заходити будемо через Білорусь, ми. Зараз ось зберуть усіх туди.

Також рашист бідкається, що великі втрати, яких зазнала російська армія на цьому напрямку, не призведуть до захоплення нових територій.