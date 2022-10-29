Литва відремонтує 12 самохідок PzH 2000 для ЗСУ. Фото: "Мілітарний"

https://racurs.ua/ua/n176262-lytva-vidremontuie-12-samohidok-pzh-2000-dlya-ukrayiny-foto.html

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Литва планує відремонтувати для Збройних сил України щонайменше 12 німецьких самохідних артилерійських установок «PzH 2000».

Зараз дві таких САУ після ремонту вже прямують в Україну, ще дві везуть до Литви на ремонт. Про це 29 жовтня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Twitter.

Очікується, що у Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них, — написав чиновник.

Як відомо, Panzerhaubitze 2000 — німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Вона побудованому на базі вузлів та агрегатів танка Leopard-2.

Для стрільби використовуються стандартні в арміях країн НАТО, а гаубиці складається з 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом становить 30 км.

Нагадаємо, у липні уряд Німеччини схвалив дозвіл на продаж Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Бюджет виробництва сотні таких САУ становить 1,7 млрд євро, а виготовити цю техніку зможуть лише за кілька наступних років.