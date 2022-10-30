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Ракурс
Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Фото: Валентин Резніченко

Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії, є руйнування (ФОТО)

30 жов 2022, 09:49
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Російські окупанти знову атакували Нікополь в Дніпропетровській області.





У ніч на 30 жовтня ворог обстріляв місто із важкої артилерії. Агресія росіян призвела до руйнувань житлових будинків та інфраструктури. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

Зазначається, що ворожі снаряди пошкодили у Нікополі 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.

Обстріли спричинили пожежі на території місцевого підприємства з вивезення побутових відходів. Рятувальники загасили полум’я, проте серйозно пошкоджені автомобілі.

Попередньо відомо, що внаслідок ударів окупантів ніхто не постраждав.

Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Фото: Валентин Резніченко

Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Фото: Валентин Резніченко

Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Фото: Валентин Резніченко

Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, 12 жовтня ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії. Зокрема, на мирний Нікополь ворог випустив понад 100 снарядів.

Джерело: Ракурс


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