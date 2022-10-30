На «Байрактарах» з’являться ракети, здатні збивати дрони-камікадзе

Безпілотники «Байрактар» озброять ракетами, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n176301-na-bayraktarah-z-yavlyatsya-rakety-zdatni-zbyvaty-drony-kamikadze.html

Ракурс

У безпілотниках турецької компанії Baykar з’являться ракети «повітря-повітря», які зможуть збивати дрони-камікадзе.

Про це генеральний директор Baykar Халук Байрактар заявив в інтерв’ю Daily Sabah.

За його словами, випробування нових апаратів уже розпочалися.

Зазначається, що під час військової виставки SAHA Expo у Стамбулі було підписано контракт між турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan і Baykar щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками.

У Roketsan наголошують, що Sungur є «перевіреним боєприпасом, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти та безпілотники».

Зазначається, що поєднання цих ракет із безпілотниками призведе до появи недорогої концепції повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як ударні гелікоптери та ворожі безпілотники, включаючи безпілотники-камікадзе, замість використання для цього дорогих літаків з ракетами повітря-повітря.

Зараз Україна намагається перехоплювати дрони-камікадзе за допомогою винищувачів, але використання БПЛА буде більш економічно ефективним рішенням.

Джерело: Daily Sabah