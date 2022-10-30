У Фінляндії можуть розмістити ядерну зброю

https://racurs.ua/ua/n176307-finlyandiya-dozvolyt-rozmistyty-yadernu-zbrou-nato-na-kordoni-z-rf-zmi.html

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Фінляндія дозволить розмістити на кордоні з рф ядерну зброю, якщо заявку країни на вступ до Північноатлантичного Альянсу буде схвалено.

Також у країні не буде обмежень щодо розміщення баз НАТО. Про це повідомляє гельсінська газета Iltalehti з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, законопроект про потенційне членство в НАТО, який фінський уряд подасть на розгляд парламенту протягом двох тижнів, не містить жодних виключень щодо ядерної зброї.

Джерела газети повідомили, що міністри закордонних справ і оборони Фінляндії Пекка Гаавісто та Антті Кайкконен у липні дали «зобов'язання» перед НАТО, що вони не прагнутимуть «обмежень або національних застережень», якщо заявку Гельсінкі буде прийнято.

Це означає, що ядерна зброя НАТО може проходити через фінську територію або базуватися на ній. Крім того, немає жодних обмежень щодо розміщення баз НАТО в країні.

Зазначається, що можливість розміщення ядерної зброї на територію Фінляндії важлива, оскільки превентивне стримування Північноатлантичним альянсом росії спирається на ядерну зброю США.

Було б нерозумно встановлювати собі обмеження, які насправді можуть ускладнити захист Фінляндії, — наголошує одне з джерел видання.

Джерела видання наголошують, що було б важко розробити новий план оборони Фінляндії в НАТО, якби, наприклад, ядерну зброю не можна було вводити в повітряний простір Фінляндії.

Світ і ядерна зброя зовсім інші, ніж у 1949 році, коли було засновано НАТО і Норвегія на національному рівні заявила, що на її території не буде ядерної зброї. Сьогодні існує багато тактичної ядерної зброї, яку також можуть нести винищувачі F-35, — наголошують співрозмовники видання.

Зокрема, ядерну зброю можуть нести стратегічні бомбардувальники США, тож фінським пілотам бойової авіації доведеться відпрацьовувати дії із їх захисту.

Джерело: Iltalehti