Фінляндія скасовує заборону на ядерну зброю через зростання загроз безпеці

Фінляндія скасовує заборону на ядерну зброю, фото: «Вікіпедія»

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Фінляндія ухвалила закони, що скасовують заборону на ядерну зброю.

Парламент країни проголосував 125 голосами проти 61 за законопроект, який дозволяє імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю на території Фінляндії, якщо це необхідно для національної оборони. Про це сьогодні, 17 червня, повідомило агентство Bloomberg.

Уряд країни заявив, що ця зміна спрямована на посилення стримування в умовах дедалі більш непередбачуваної безпекової ситуації, водночас наголошуючи, що Фінляндія не має наміру розміщувати на своїй території ядерну зброю.

Цим законопроектом ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо можливість повноцінного використання ядерного стримування НАТО для захисту Фінляндії, — заявив міністр оборони Антті Хакканен на своїй сторінці у соц мережі X, назвавши цей крок «необхідним для безпеки Фінляндії».

Зазначається, що цей законодавчий акт наближає правила Фінляндії щодо ядерної зброї до правил інших членів НАТО після того, як країна приєдналася до військового альянсу у 2023 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Європейські уряди переглядають політику стримування на тлі невизначеності щодо намірів Росії та сумнівів стосовно довгострокової надійності гарантій безпеки з боку США. Хоча президент Дональд Трамп не заявляв, що США відмовляться від ядерного захисту, сумніви щодо майбутніх зобов’язань США спонукали деякі уряди посилити власну оборону.

Джерело: Bloomberg