Фінляндія виходить з конвенції про заборону протипіхотних мін

Фінляндія виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, фото: «Вікіпедія»

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Фінляндія вийде з Оттавської конвенції 1997 року про заборону протипіхотних мін. Таким чином, у майбутньому Силам оборони Фінляндії буде дозволено використовувати протипіхотні міни.

За відповідне рішення сьогодні, 19 червня, проголосував парламент країни, повідомляє фінський телеканал Yle.

Комітет у закордонних справах у своєму звіті підтримав пропозицію уряду вийти з Оттавської конвенції. Комітет вважає, що міни є оборонною зброєю для Фінляндії, яка необхідна в умовах погіршення ситуації з безпекою, — вказано в повідомленні.

Водночас парламент країни проголосував за заяву, згідно з якою, припиняючи дію Оттавської конвенції, Фінляндія продовжуватиме рішуче підтримувати гуманітарну протимінну діяльність, таку як розмінування в кризових зонах.

У 2012 році Фінляндія стала останньою країною-членом ЄС, яка підписала Оттавську конвенцію. На початку весни 2025 року Естонія, Литва, Латвія і Польща оголосили про вихід з цього договору.

Минулого тижня комітет у закордонних справах парламенту Фінляндії, який, серед іншого, займається основними договорами та іншими питаннями зовнішньої політики і політики безпеки, заявив, що підтримує вихід з Оттавської конвенції.

Комітет тоді заявив, що Фінляндії необхідно переоцінити договірні обмеження, які можуть послабити її здатність до самооборони на тлі ослаблення ситуації з безпекою.

Джерело: Yle