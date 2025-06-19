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Ракурс
Російський дрон вдарив по будинку культури у Новоолександрівці, фото: Херсонська ОВА

Будинок культури згорів вщент внаслідок атаки російського дрона на Херсонщині (ФОТО)

19 чер 2025, 14:16
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 червня, атакували з дрона Новоолександрівку на Херсонщині.

Про це повідомила прес-служба Херсонської ОВА, опублікувавши фото наслідків російського удару.

Через влучання БпЛА вщент згорів місцевий будинок культури. Люди не постраждали, — вказано в повідомленні.

Російський дрон вдарив по будинку культури у Новоолександрівці, фото: Херсонська ОВА

Також рашисти вночі з артилерії обстріляли пункт базування швидкої допомоги у Білозерці.

Через атаку пошкоджено гаражне приміщення та дві автівки «швидкої». Медпрацівники не постраждал", — зазначили в ОВА.

Джерело: Ракурс


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