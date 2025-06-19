Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский дрон ударил по дому культуры в Новоалександровке, фото: Херсонская ОВА
Дом культуры сгорел дотла в результате атаки российского дрона в Херсонской области (ФОТО)https://racurs.ua/n207190-dom-kultury-sgorel-dotla-v-rezultate-ataki-rossiyskogo-drona-v-hersonskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 червня, атакували з дрона Новоолександрівку на Херсонщині.
Про це повідомила прес-служба Херсонської ОВА, опублікувавши фото наслідків російського удару.
Через влучання БпЛА вщент згорів місцевий будинок культури. Люди не постраждали, — вказано в повідомленні.
Також рашисти вночі з артилерії обстріляли пункт базування швидкої допомоги у Білозерці.
Через атаку пошкоджено гаражне приміщення та дві автівки «швидкої». Медпрацівники не постраждал", — зазначили в ОВА.