У Сєвєродонецьку рашисти розгорнули табір підготовки мобілізованих окупантів

В окупованому Сєвєродонецьку готуватимуть мобілізованих окупантів, фото: URA.ru

https://racurs.ua/ua/n176308-u-sievierodonecku-rashysty-rozgornuly-tabir-pidgotovky-mobilizovanyh-okupantiv.html

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Російські загарбники розгорнули в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області табір підготовки мобілізованих окупантів.

Також у місті значно збільшилась кількість російських військових. Про це в ефірі телеканалу «Київ» сьогодні, 30 жовтня, повідомив керівник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

Навіть було організовано щось на кшталт табору для їхньої підготовки або полігон, — зазначає Стрюк. — Зайшла додаткова жива сила у місто, яку там готують, навчають. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може розказують, як виглядає зброя.

Чиновник наголошує, що окупанти будують лінії оборони та мінують околиці міста.

За його словами, військові, що приїхали, організували нову хвилю мародерства. Крім того, вони займають порожні квартири, які залишилися в гарному стані.