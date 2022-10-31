ДТЕК попередила про танення запасів обладнання для ремонту енергооб'єктів

https://racurs.ua/ua/n176333-dtek-poperedyla-pro-tanennya-zapasiv-obladnannya-dlya-remontu-energoobiektiv.html

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Запас обладнання для ремонту енергооб'єктів майже вичерпано. Про це заявили в одному з найбільших постачальників електроенергії в Україні — компанії ДТЕК.

Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих хвиль атак, які відбуваються з 10 жовтня, — повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Зараз в компанії шукають можливості придбати нове обладнання, або отримати його від партнерів.

Нагадаємо, через обстріл рф 31 жовтня без світла залишаються 300 тисяч клієнтів у Київській області.

Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені 31 жовтня зранку в усіх регіонах України, наразі скасовані, повідомили в НЕК «Укренерго». Водночас в окремих регіонах введені локальні обмеження.

Російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Дефіцит запасного обладнання відчувають всі енергетики в країні. Спрогнозувати, скільки часу піде на відновлення енергетичних обʼєктів наразі неможливо.

Аварійні відключення, на відміну від планових, можуть тривати понад 4 години. Це залежить від ступеня пошкодження обладнання і наявності резервних потужностей.

Втрати від обстрілів з 10 жовтня ДТЕК оцінює у «сотні мільйонів доларів».