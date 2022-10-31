Агресор вдарив по енергетиці - графіки погодинних відключень скасовані

https://racurs.ua/ua/n176329-agresor-vdaryv-po-energetyci-grafiky-pogodynnyh-vidkluchen-skasovani.html

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Російські ракети пошкодили у Київській області енергооб'єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони. Без світла залишаються 300 тисяч клієнтів, повідомили у ДТЕК.

Компанія «Укренерго» повідомила, що погодинні графіки відключення світла, які ввели в усіх регіонах о 6:00, скасували. Ранкові ракетні удари росіян завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі, тому тривалість відключень світла по Україні залежатиме від ситуації в енергосистемі.

Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що евакуація з області не відбувається і не буде відбуватися найближчим часом. Ситуація з енергетикою складна, проте під контролем.

Утім, адміністрація має план на випадок, якщо це буде необхідно, — цей сценарій Кулеба озвучив в інтерв’ю польському порталу Onet.

Російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні, повідомив 31 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими.

Завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T сьогодні під час масованого ракетного удару відпрацював зі 100% результатом, повідомив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Однак на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення.

Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Нагадаємо, останні тижні росіяни втілюють стратегію знищення енергоінфраструктури України — вони атакують ТЕЦ та електропідстанції по всій країні. Українців просять споживати менше електроенергії, а влада на місцях вводить графіки аварійних відключень.

В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії — вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для цього використають частину з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі. Федоров не уточнив, скільки буде точок доступу.

Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі — будемо масштабувати, — уточнив Федоров.

Перші публічні точки можуть запрацювати вже в листопаді.