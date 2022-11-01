У розпал енергетичної війни Кабмін звільнив голову "Нафтогаза"

https://racurs.ua/ua/n176363-u-rozpal-energetychnoyi-viyny-kabmin-zvilnyv-golovu-naftogaza.html

Ракурс

Кабмін 1 листопада припинив повноваження голови НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка. Рішення прийнято одноголосно.

Видання «Монополіст» пише, що Вітренко спочатку сам написав заяву на звільнення з посади голови «Нафтогазу».

Його крісло нібито займе міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Про цю заміну подейкували ще на початку вересня.

Чернишов займався евакуацією уряду з Києва в перші дні повномасштабного вторгнення. Він має добрі стосунки з президентом Володимиром Зеленським, вони товаришують родинами.

Вітренка призначили в НАК у 2021 році за бажанням Зеленського. За період роботи в компанії на посаді керівника він своєю зверхністю налаштував проти себе майже всіх, в першу чергу прем'єра Дениса Шмигаля, говорили співрозмовники з оточення президента ще влітку.

ЕП пише, що конфлікт Шмигаля та Вітренка виник на тлі питання реструктуризації зовнішнього боргу НАКу і розбіжностей щодо необхідних обсягів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону.

Шмигаль наполягав, що в сховищах до початку опалювального сезону має бути 19 млрд куб м палива, а Вітренко наголошував, що вистачить і 15 млрд. В результаті наразі там трохи більше ніж 14 млрд куб м.

В період цієї дискусії ціни на газ на спотових біржах в ЄС тримались на максимальних значеннях — 120−150 тис .грн за тис. кубів. Наразі ж вони впали до 17−16 тис. грн за тис куб м на кордоні з Україною.

Інша ймовірна причина звільнення Вітренка — це власне бажання, адже він не хоче керувати «Нафтогазом» і брати відповідальність в період найважчої зими для країни.

Оскільки у «Нафтогазу» немає наглядової ради, то звільняти Вітренка буде Кабінет міністрів, який виконує її функції.

Щоб призначити Чернишова в НАК його для початку потрібно звільнити з посади міністра. Це має зробити парламент і відбутися це може у найближчий пленарний тиждень.

Після переходу Чернишова, Міністерство розвитку громад та територій об'єднають з Міністерством інфраструктури під керівництво Олександра Кубракова, якого зроблять віце-прем'єром. Кубраков нібито у сфері впливу голови ОП Андрія Єрмака.