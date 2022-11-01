медведєв заявив, що деокупація Україною своїх територій є приводом для застосування рф ядерної зброї

https://racurs.ua/ua/n176377-medvediev-zayavyv-scho-deokupaciya-ukrayinou-svoyih-terytoriy-ie-pryvodom-dlya-zastosuvannya.html

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дмитро медведєв, екс-президент рф, а сьогодні заступник голови Ради безпеки російської федерації, заявив, що деокупація Україною своїх територій є «прямим приводом» для застосування росією ядерної зброї.

Про це він написав у вівторок, 1 листопада, в Телеграм.

Відома теза західних країн: «росії не можна дати перемогти у війні». Що вона означає насправді? Простежте просту формальну логіку. Якщо перемагає не росія, то, мабуть, Україна. Мета України у війні названа київським режимом — повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від росії. Це загроза існуванню нашої держави та розпад нинішньої росії. Отже, це прямий привід для застосування п. 19 Основ державної політики російської федерації в галузі ядерного стримування, — йдеться в повідомленні коротуна-алкоголіка медведєва.

Цей російський політик цілком серйозно заявляє, що таким чином Україна «планує ядерний конфлікт»:

Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї?

За словами медведєва, Захід штовхає світ до глобальної війни. Він також заявив, що «тільки повна і остаточна перемога росії є гарантією від світового конфлікту».

Нагадаємо, 21 вересня президент терористичної федерації путін оголосив мобілізацію у своїй країні та погрожував ядерним ударом у разі «загрози територіальної цілісності» його країни.

Президент США Джо Байден застеріг путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні, наголосивши, що це «змінить обличчя війни» й «матиме наслідки».

Про ймовірність застосування росією зброї масового ураження, зокрема тактичної ядерної, говорять від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Водночас можливість застосування Кремлем саме ядерної зброї на Заході оцінюють як досить низьку, бо вона, мовляв, стала б самогубством для російського режиму.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що путін із малою ймовірністю може застосувати ядерну зброю проти України, але наголошує, що глава Кремля діє «нераціонально».

У вересні колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес попередив, що США можуть завдати нищівного удару по російських базах у Криму, якщо Кремль застосує ядерну зброю в Україні.