Протест мобілізованих Чувашії через невиплату грошей втихомирив ОМОН

https://racurs.ua/ua/n176395-protest-mobilizovanyh-chuvashiyi-cherez-nevyplatu-groshey-vtyhomyryv-omon-video.html

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Мобілізовані з Чувашії в Ульянівській області росії вийшли на протест, оскільки не отримали обіцяних воєнним злочинцем, президентом рф володимиром путіним виплат. Згодом мітингувальників «втихомирювали» бійці «Рогвардії» та ОМОНу.

Про це пише російське видання Медуза з посиланням на звернення мобілізованих, опубліковане проектом Gulagu.net і анонімними Телеграм-каналами Чувашії.

На відеозаписі мобілізовані скаржаться, що не отримали, ані одноразових виплат в розмірі 300 тис. рублів, ані грошового забезпечення у 195 тис. рублів, яке обіцяв путін.

Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на вірну смерть задля вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам грошові кошти в розмірі 195 тис. рублів, які нам обіцяв президент володимир путін! Заради чого тоді нам іти воювати за цю державу, залишивши свої сім’ї без підтримки?! Ми відмовляємося від участі в «спеціальній військовій операції» і будемо домагатися справедливості, поки нам не виплатять грошові кошти, обіцяні нашим урядом на чолі з президентом рф, — скаржаться солдати рф.

Нагадаємо, згодом мобілізованих «заспокоїли», оскільки в навчальний центр направили бійців ОМОНу і Росгвардії. 19 жовтня путін підписав указ, згідно з яким грошова винагорода мобілізованого після зарахування в частину має становити не менше 195 тис. рублів.