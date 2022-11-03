Кінологічний скандал - "Довженко-центр" оголосив, що не коритиметься Держкіно

https://racurs.ua/ua/n176429-kinologichnyy-skandal-dovjenko-centr-ogolosyv-scho-ne-korytymetsya-derjkino.html

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«Довженко-центр» оголосив, що не коритиметься Держкіно. Раніше це відомство призначило у кіноцентр тимчасового менеджера, яка, вірогідно, є директоркою кінологічного центру.

Колектив «Довженко-Центру» звинуватив Держкіно у рейдерському захопленні й назвав новопризначену менеджерку «антикризовим гауляйтером».

Колектив «Довженко-Центру» не згоден з діями Держкіно, не визнає процедуру призначення нового керівника та чинитиме спротив наказам і діям, що несуть загрозу цілісності інституції, колекції і команди, — йдеться у заяві установи.

Напередодні Держкіно відсторонило директорку «Довженко-Центру» Олену Гончарук. Це пояснили невтішними результатами аудиту.

Центр фактично не працює (виробництво кількох десятків фільмокопій є меншим ніж 0,01% від виробничих потужностей), статутну діяльність не виконує, натомість здає 90% державних приміщень в оренду, від чого і отримує дохід (хоч за Статутом є неприбутковим підприємством), — заявляє Держкіно.

Ці звинувачення «Довженко-Центр» називає безпідставними.

Замість Гончарук Держкіно призначило тимчасовою менджеркою центру Юлію Романівну Каждан. За даними YouControl, людина з таким іменем керує, зокрема, кінологічним центром.

«Хмарочос» пише, що з цього приводу соцмережі 2 листопада заповнили каламбури: і кінознавство, і кінологія походять від подібних за звучанням грецьких слів — кінео (рух) та кіон (собака).

Торік, коли відбувався конкурс на посаду директорка «Довженко-Центру», серед претендентів був власник Рязанського кінного заводу.

Мінкульт передав Центр Довженка в управління Держкіно в січні 2022 року. Цьому передувала низка конфліктів між міністерством і Центром. У серпні Держкіно оголосило, що «Довженко-Центр» розділять на три різні установи. Петиція проти «реорганізації» набрала понад 25 тисяч голосів, однак уряд відреагував на неї, повторивши тези Держкіно.

«Довженко-Центр» подав до суду на Держкіно з вимогою скасувати наказ про «реорганізацію». Підготовче засідання призначено на кінець листопада.

Історія питання

До 2006 року майже всі фільми в українських кінотеатрах дублювалися виключно російською мовою і мало хто міг уявити, що дубляж українською можливий. До 2014 року українські фільми в кінопрокаті були рідкістю, а тепер вони — серед лідерів прокату. І всього лише кілька років тому в Києві активно заявила про себе кіноінституція, метою якої є зберігання та популяризація українського кіно — «Довженко-Центр».