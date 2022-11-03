МАГАТЕ не знайшла в Україні «брудну бомбу». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n176441-magate-ne-znayshla-v-ukrayini-vygadanu-rosiieu-brudnu-bombu.html

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) завершило перевірку трьох об'єктів в Україні.

Інспекція не виявила жодної незаявленої ядерної діяльності. Раніше росія звинувачувала Україну у виготовленні так званої брудної бомби. Після письмових заяв України МАГАТЕ перевірило діяльності трьох локаціях — Інституту ядерних досліджень у Києві, Східного гірничо-збагачувальному комбінату в Жовтих Кодах і ВО «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі. Про результати перевірки 3 листопада повідомили на сайті організації.

На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування, — йдеться в заяві.

Зазначається, що експерти також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій. Це дозволить отримати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням з ядерними матеріалами.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вже подякував МАГАТЕ та директору Рафаелю Гроссі за оперативну перевірку українських об'єктів. Зазначив, що співпраця з агентством допомогла протистояти російській брехні, а країна-агресор «підтвердила свій статус головного брехуна світу».

Нагадаємо, мзс росії оприлюднило фото цієї «брудної бомби». Але виявилося, що на світлинах зображені детектори диму Агентства з радіоактивних відходів Словенії. Ці фото, які були зроблені у 2010 році, тоді використовувались як пояснювальний матеріал.