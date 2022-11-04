Салліван у Києві - що пообіцяв українцям радник Байден

https://racurs.ua/ua/n176485-sallivan-u-kyievi-scho-poobicyav-ukrayincyam-radnyk-bayden.html

Ракурс

США відмовляються від переговорів з путіним, який прагне зберегти окуповані частини України.

Про це повідомив радник безпеки США Джейк Салліван під час візиту до Києва.

Він зустрівся сьогодні з президентом України і головою його офісу, повідомила прес-служба ОП.

Неприйнятно, щоб росія залишала за собою території, які анексувала. Цю війну можна легко зупинити. росія її розпочала і росія може її зупинити, припинивши атаки і окупацію. Вона має це зробити з нашої точки зору, — сказав радник Байдена на брифінгу.

На зустрічах із Зеленським та Єрмаком Салліван сказав, що неприйнятними є самі умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки всі розмови мають починатися з повної деокупації України.

США також пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.

За будь-яких результатів виборів до Конгресу, які відбудуться 8 листопада, військова та фінансова підтримка України збережеться, — заявив Салліван і додав, що підтримка України з боку США буде твердою та рішучою.

Зеленський сьогодні нагородив радника президента США орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня — «за підтримку України в складний для нас час».

Мав честь вручити Джейку від усього українського народу орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, — сказав Зеленський.

ОП повідомляє, що Салліван провів зустрічі не тільки з президентом Володимиром Зеленським, але й головнокомандувачем ЗСУ та командувачами різних напрямків.

Він був поінформований про ситуацію на фронті, виконання зернової угоди й удари росії по критичній інфраструктурі.

Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом «За заслуги» III ступеня.