Новим гауляйтером Маріуполя рашисти призначили колишнього мера Якутська

Дмитро Бердников, фото: ЯСИА

https://racurs.ua/ua/n176499-novym-gaulyayterom-mariupolya-rashysty-pryznachyly-kolyshnogo-mera-yakutska.html

Ракурс

Новим де-факто гауляйтером окупованого Маріуполя став Дмитро Бердніков.

Про це сьогодні, 5 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіянин з краю оленіводів. Переведено з посади першого заступника голови уряду республіки Якутія. До того був мером Іркутська та Якутська, — зазначає Андрющенко.

За словами Андрющенка, причиною такої «зміни лідера» є внутрішньополітична боротьба.

Фінальний удар по угрупуванню Сабліна/Іванова від фсбшників групи прикриття Пушиліна, — зазначає Андрющенко. — Наші джерела повідомляють, що реально озвучена в очі Іващенко причина — суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів.

Андрющенко зазначає, що зміна керівництва стала «повним сюрпризом» для колаборантів Маріуполя.

При тому, що з понеділка більшість колаборантів заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації буде звільнено. Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади, та навіть зі своєю персональною охороною, — зазначає радник мера Маріуполя.

Андрющенко додає, що за призначеним рашистами раніше тимчасовим очільником окупаційної «адміністрації» Маріуполя Костянтином Іващенком збережуть функцію «говорящої голови», але від всіх процесів в місті, включаючи розкрадання металобрухту, він вже відсторонений.

Поплічники Іващенко в ще більшому шоці. Їх майбутнє взагалі відсутнє, тому всі кинулись до спроби окремо вирішити свою долю. В обхід Іващенко, Іванова та Сабліна за принципом — своєчасно зрадити не зрадити, а передбачити, — зазначає Андрющенко.