Новим гауляйтером Маріуполя рашисти призначили колишнього мера Якутська

Новим гауляйтером Маріуполя рашисти призначили колишнього мера Якутськаhttps://racurs.ua/ua/n176499-novym-gaulyayterom-mariupolya-rashysty-pryznachyly-kolyshnogo-mera-yakutska.htmlРакурс
Новим де-факто гауляйтером окупованого Маріуполя став Дмитро Бердніков.
Про це сьогодні, 5 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Росіянин з краю оленіводів. Переведено з посади першого заступника голови уряду республіки Якутія. До того був мером Іркутська та Якутська, — зазначає Андрющенко.
За словами Андрющенка, причиною такої «зміни лідера» є внутрішньополітична боротьба.
Фінальний удар по угрупуванню Сабліна/Іванова від фсбшників групи прикриття Пушиліна, — зазначає Андрющенко. — Наші джерела повідомляють, що реально озвучена в очі Іващенко причина — суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів.
Андрющенко зазначає, що зміна керівництва стала «повним сюрпризом» для колаборантів Маріуполя.
При тому, що з понеділка більшість колаборантів заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації буде звільнено. Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади, та навіть зі своєю персональною охороною, — зазначає радник мера Маріуполя.
Андрющенко додає, що за призначеним рашистами раніше тимчасовим очільником окупаційної «адміністрації» Маріуполя Костянтином Іващенком збережуть функцію «говорящої голови», але від всіх процесів в місті, включаючи розкрадання металобрухту, він вже відсторонений.
Поплічники Іващенко в ще більшому шоці. Їх майбутнє взагалі відсутнє, тому всі кинулись до спроби окремо вирішити свою долю. В обхід Іващенко, Іванова та Сабліна за принципом — своєчасно зрадити не зрадити, а передбачити, — зазначає Андрющенко.
Як ще на початку літа ми казали — строк придатності колаборантів закінчиться восени. І знов виявились праві. Далі вони просто почнуть зникати назавжди. Свідки нікому не потрібні, особливо враховуючи параною росіян щодо можливої співпраці зрадників з спецслужбами в Україні, — резюмує радник мера Маріуполя.