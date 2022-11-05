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Ракурс
Дмитро Бердников, фото: ЯСИА

Новим гауляйтером Маріуполя рашисти призначили колишнього мера Якутська

5 лис 2022, 13:43
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Новим де-факто гауляйтером окупованого Маріуполя став Дмитро Бердніков.





Про це сьогодні, 5 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіянин з краю оленіводів. Переведено з посади першого заступника голови уряду республіки Якутія. До того був мером Іркутська та Якутська, — зазначає Андрющенко.

За словами Андрющенка, причиною такої «зміни лідера» є внутрішньополітична боротьба.

Фінальний удар по угрупуванню Сабліна/Іванова від фсбшників групи прикриття Пушиліна, — зазначає Андрющенко. — Наші джерела повідомляють, що реально озвучена в очі Іващенко причина — суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів.

Андрющенко зазначає, що зміна керівництва стала «повним сюрпризом» для колаборантів Маріуполя.

При тому, що з понеділка більшість колаборантів заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації буде звільнено. Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади, та навіть зі своєю персональною охороною, — зазначає радник мера Маріуполя.

Андрющенко додає, що за призначеним рашистами раніше тимчасовим очільником окупаційної «адміністрації» Маріуполя Костянтином Іващенком збережуть функцію «говорящої голови», але від всіх процесів в місті, включаючи розкрадання металобрухту, він вже відсторонений.

Поплічники Іващенко в ще більшому шоці. Їх майбутнє взагалі відсутнє, тому всі кинулись до спроби окремо вирішити свою долю. В обхід Іващенко, Іванова та Сабліна за принципом — своєчасно зрадити не зрадити, а передбачити, — зазначає Андрющенко.

Як ще на початку літа ми казали — строк придатності колаборантів закінчиться восени. І знов виявились праві. Далі вони просто почнуть зникати назавжди. Свідки нікому не потрібні, особливо враховуючи параною росіян щодо можливої співпраці зрадників з спецслужбами в Україні, — резюмує радник мера Маріуполя.

Джерело: Ракурс


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