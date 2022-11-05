Зеленський запропонував створити флот морських дронів в Україні

https://racurs.ua/ua/n176520-zelenskyy-zaproponuvav-stvoryty-flot-morskyh-droniv-v-ukrayini.html

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Володимир Зеленський запропонував створити флот морських дронів в Україні. Кошти на спеціальні апарати, за словами президента України, планується збирати за допомогою пожертвувань.

Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають такий напрям у нашій обороні. Як це працює, всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо, — заявив Зеленський 5 листопада у щоденному відеозверненні.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця, 29 жовтня, саме морські дрони атакували кораблі Чорноморського флоту, які стояли в акваторії Севастопольської бухти.

За даними російської сторони, у нападі брало участь щонайменше сім морських безпілотних апаратів. Міноборони рф стверджує, що внаслідок атаки «незначні ушкодження» отримав лише морський тральник «Іван Голубець». Втім, військові аналітики стверджують, що постраждав також один із флагманів Чорноморського флоту — фрегат «Адмірал Макаров».

Українська влада офіційно не підтверджувала, але й не спростовувала свою причетність до інциденту.