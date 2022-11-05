Три лінії окопів - у мережі опублікували супутникові знімки оборонних споруд росії на півдні

https://racurs.ua/ua/n176519-try-liniyi-okopiv-u-mereji-opublikuvaly-suputnykovi-znimky-oboronnyh-sporud-rosiyi-na-pivdni.html

Ракурс

У мережі опублікували супутникові знімки російських оборонних споруд поблизу Херсона.

Окупанти будують три лінії окопів на правому березі Дніпра та траншеї на узбережжі Чорного моря.

Russia is preparing to lose the city of Kherson and the whole left bank of the Dnieper. They are currently getting ready to defend the right bank of the river.



In this thread, I will show you what this preparation looks like using satellite images and other resources.



1/ pic.twitter.com/xMTMUG6WwY — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 5, 2022 росія готується втратити місто Херсон і весь лівий берег Дніпра. Зараз вони готуються до оборони правого берега річки, — прокоментував свої фото, опубліковані у Твіттер, швейцарський аналітик Бенджамін Піттет.

Раніше у Збройних силах України повідомили: росіяни намагаються переконати в тому, що вони відходять з Херсону, окупанти перекидають елітні підрозділи із західного берега Дніпра, а тим підрозділам, яких залишають — відрізають шляхи для відступу.

Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що це має на меті спровокувати ЗСУ на передчасну атаку та заманити українські частини у вуличні бої.

5 листопада місцеві пабліки Херсона поширюють відео порожньої будівлі Херсонської ОДА. Попередньо, російські окупанти залишили її — утім, офіційного підтвердження цьому немає. Раніше херсонська влада показала фото будівлі ОДА без російського триколору на ній.