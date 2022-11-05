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Ракурс
Натяк путіну - США ввели у Середземне море найбільший у світі підводний носій ядерної зброї

Натяк путіну — США ввели у Середземне море найбільший у світі підводний носій ядерної зброї

5 лис 2022, 21:09
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До Середземного моря зайшов американський атомний підводний човен USS Rhode Island. Ця субмарина вважається найбільшим у світі підводним носієм ядерної зброї.





Такий крок США — сигнал попередження для володимира путіна, стверджує західна преса

Підводний човен може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, здатні вражати цілі на відстані до 18 тис. кілометрів з максимальною швидкістю 19 Махів, тобто, більше, ніж 23 тис. км/год.

Натяк путіну - США ввели у Середземне море найбільший у світі підводний носій ядерної зброї

Субмарину ще називають «вершником ядерного апокаліпсису».

Trident II оснащені термоядерними боєголовками. Зазначається, що кожна з ракет може нести на собі до 14 термоядерних боєголовок, що можуть вражати захищені цілі на кшталт шахт пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет супротивника або ж його командних пунктів, розміщених у підземних бункерах.

Раніше «Ракурс» повідомляв: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає, що росія застосує ядерну зброю в Україні.

Ризик застосування росією ядерної зброї в Україні невеликий, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно, — заявив генсек.

Джерело: Ракурс


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