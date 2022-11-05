Натяк путіну - США ввели у Середземне море найбільший у світі підводний носій ядерної зброї

Trident II оснащені термоядерними боєголовками. Зазначається, що кожна з ракет може нести на собі до 14 термоядерних боєголовок, що можуть вражати захищені цілі на кшталт шахт пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет супротивника або ж його командних пунктів, розміщених у підземних бункерах.

Раніше «Ракурс» повідомляв: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає, що росія застосує ядерну зброю в Україні.