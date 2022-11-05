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Ракурс
Три линии окопов – в сети опубликовали спутниковые снимки оборонных сооружений россии на юге

Три линии окопов — в сети опубликовали спутниковые снимки оборонных сооружений россии на юге

5 ноя 2022, 21:33
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У мережі опублікували супутникові знімки російських оборонних споруд поблизу Херсона.





Окупанти будують три лінії окопів на правому березі Дніпра та траншеї на узбережжі Чорного моря.

Три лінії окопів - у мережі опублікували супутникові знімки оборонних споруд росії на півдні

росія готується втратити місто Херсон і весь лівий берег Дніпра. Зараз вони готуються до оборони правого берега річки, — прокоментував свої фото, опубліковані у Твіттер, швейцарський аналітик Бенджамін Піттет.

Три лінії окопів - у мережі опублікували супутникові знімки оборонних споруд росії на півдні

Три лінії окопів - у мережі опублікували супутникові знімки оборонних споруд росії на півдні

Раніше у Збройних силах України повідомили: росіяни намагаються переконати в тому, що вони відходять з Херсону, окупанти перекидають елітні підрозділи із західного берега Дніпра, а тим підрозділам, яких залишають — відрізають шляхи для відступу.

Три лінії окопів - у мережі опублікували супутникові знімки оборонних споруд росії на півдні

Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що це має на меті спровокувати ЗСУ на передчасну атаку та заманити українські частини у вуличні бої.

5 листопада місцеві пабліки Херсона поширюють відео порожньої будівлі Херсонської ОДА. Попередньо, російські окупанти залишили її — утім, офіційного підтвердження цьому немає. Раніше херсонська влада показала фото будівлі ОДА без російського триколору на ній.

Источник: Ракурс


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