У росії залишилося трохи більше сотні «іскандерів», фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n176559-skilky-raket-iskander-zalyshylosya-u-rosiyi-rozpovily-u-gur.html

Ракурс

росія, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, використала близько 80% своїх сучасних ракет.

Представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив про це у коментарі виданню The Economist.

За оцінками пана Скібіцького, у Росії залишилося лише 120 оперативно-тактичних ракетних комплексів класу «земля — земля» «Іскандерів», дальність дії яких становить 500 км.

Він додав, що воєнній розвідці України стали відомі плани кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті, — заявив Скібіцький.

Джерело: The Economist