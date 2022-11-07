Україна отримала нові системи ППО, фото: Олексій Резніков

https://racurs.ua/ua/n176558-do-ukrayiny-prybuly-systemy-ppo-nasams-i-aspide-reznikov.html

Ракурс

До України прибули системи зенітних ракетних комплексів NASAMS та Aspide.

Про це на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 7 листопада, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули до України! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують, — наголошує міністр.

Резніков висловив подяку за передання цього озброєння Норвегії, Іспанії та США.

NASAMS — норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. З використанням ракет AIM-120С AMRAAM він може вражати цілі на відстані до 25 км та висоті до 14−15 км.

Вперше про намір передати Україні систему ППО NASAMS у США заявили у серпні. Згодом стало відомо, що влада США планує передати Україні загалом вісім комплексів NASAMS, з яких два мали надійти найближчим часом — їх вдалося швидко придбати, оскільки основна частина систем уже була виготовлена. Ще шість надійдуть протягом більш тривалого періоду часу.

Aspide — наземний зенітно-ракетний комплекс італійсько-швейцарської розробки з дальністю дії ракет до 35 км та максимальною висотою до 8 км. Такий комплекс може працювати в складі ешелонованої системи ППО.

У червні стало відомо, що Іспанія планує передати Україні шість батарей (18 пускових установок) Aspide.