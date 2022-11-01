США передадуть Україні вісім систем ППО NASAMS

Системи ППО NASAMS. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n176358-ssha-peredadut-ukrayini-visim-system-ppo-nasams.html

Ракурс

Протиповітряна оборона України поповниться системами NASAMS.

США передадуть Україні сумарно вісім таких систем протиповітряної оборони. Дві системи «Хасамс» будуть розгорнуті в нашій країні вже найближчим часом. Ще шість ЗСУ отримають пізніше. Крім того, американська сторона взяла на себе зобов’язання надати Україні засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE. Про це повідомили в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки.

Представник Пентагону заявив, що Україна отримуватиме системи ППО й від інших країн. У відомстві нагадали, що Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T, які добре себе зарекомендували. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK, а низка країн також передала боєприпаси для NASAMS.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в листопаді 2022 року будуть готовими до доставки в Україну дві перші системи ППО NASAMS.