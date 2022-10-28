Коли системи ППО NASAMS передадуть Україні, розповів Блінкен

Україна невдовзі отримає систему ППО NASAMS

https://racurs.ua/ua/n176250-koly-systemy-ppo-nasams-peredadut-ukrayini-rozpoviv-blinken.html

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США працюють над тим, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями протиповітряної оборони.

У листопаді будуть готовими до доставки в Україну дві перші системи ППО NASAMS.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яка сьогодні, 28 жовтня, опублікована на сайті Держдепартаменту США.

І ми працюємо з союзниками і партнерами, щоб забезпечити пересилання їхніх власних систем ППО в Україну. Можливості, які ми надаємо, ретельно відкалібровані, щоб принести максимальну користь Україні на полі бою, — додав Блінкен.

Він зазначив, що відповідно до делегованих президентом США повноважень схвалив виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 275 млн дол. США.

Нагадаємо, раніше цей пакет військової допомоги також анонсували в Пентагоні. До нього, зокрема, увійдуть чотири антени супутникового зв’язку, що діють поза системою Starlink.