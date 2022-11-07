“Укрнафта”, “Мотор Січ” та інші стратегічні підприємства націоналізують - як це допоможе для перемоги

https://racurs.ua/ua/n176561-ukrnafta-motor-sich-ta-inshi-strategichni-pidpryiemstva-nacionalizuut-yak-ce-dopomoje-dlya.html

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Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що активи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта» передали державі.

Вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони. Після завершення воєнного стану згідно з нормами законів зазначені активи можуть бути повернені власникам або (відбудеться) відповідне відшкодування їхньої вартості, — додав Данілов на брифінгу в ОП.

Раніше співрозмовники «Економічної правди» у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розповіли, що 6 листопада НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій АТ «Мотор Січ» та ПрАТ «АвтоКрАЗ».

Таким чином регулятор дозволив списати акції цих підприємств із рахунків приватних осіб у власність держави. Наразі невідомо, чи буде передача акцій компенсовуватися їхнім колишнім власникам та міноритарним акціонерам.

У найбільшій нафтовидобувній компанії України «Укрнафта» компанії Коломойського володіють близько 42% акцій. 50%+1 акція перебувають у володінні держави в особі НАК «Нафтогаз», рештою володіють міноритарні акціонери.

В «Укртатнафті» Коломойський спільно з Геннадієм Боголюбовим володіє приблизно 60%. Ключовим активом цієї компанії є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні росіяни обстрілами вивели з ладу.

Підозрюваний в державній зраді Богуслаєв донедавна володів «Мотор Січ». У 2017 він продав 56% китайському холдингу, але через наявність порушень операції з акціями були заарештовані.

«АвтоКрАЗ» входять у групу Жеваго «Фінанси та кредит». «Запоріжтрансформатор» — банкрут, що виробляє трансформаторне і реакторне обладнання, власником є Григоришин.

АТ «Мотор Січ» займається розробкою, виробництвом, ремонтом та сервісним обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Донедавна власником «Мотор Січ» був В’ячеслав Богуслаєв, якого в жовтні цього року затримала СБУ в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Згодом СБУ оприлюднила докази співпраці колабораціоніста з оборонними підприємствами РФ.

Продукцію «Мотор Січі» окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Алігатор», Ми-28H «Ночной охотник».

ПрАТ «АвтоКрАЗ» — це єдиний в країні виробник великовантажних автомобілів та один з основних постачальників вантажного транспорту для Збройних сил України. Компанія входить в групу «Фінанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Нагадаємо, у 2021 році ПрАТ «АвтоКрАЗ» провалив замовлення Міністерства оборони України для Збройних Сил України. Подібна ситуація повторювалась за декілька років до цього.

Один з таких контрактів провалили у 2018 році в рамках Державного оборонного замовлення, проте для збереження підприємства від банкрутства ПрАТ «АвтоКрАЗ» отримав нове замовлення від Міністерства оборони.

У січні 2022 року Кременчуцький автомобільний завод передав партію сідельних тягачів для Збройних Сил України. Також була інформація, що представники Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України вивчають можливості відновлення роботи КрАЗ для ЗСУ.