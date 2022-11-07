Виплати переселенцям - у Мінсоцполітики анонсували перевірки за місцем реєстрації ВПО

https://racurs.ua/ua/n176563-vyplaty-pereselencyam-u-minsocpolityky-anonsuvaly-perevirky-za-miscem-reiestraciyi-vpo.html

Ракурс

Переселенців (внутрішньо переміщені особи — ВПО) перевірять за місцем реєстрації.

Новини для них не дуже втішні: якщо співробітники органів соціального захисту не виявлять їх там, то можуть припинити виплати.

Враховуючи велику кількість звернень і від правоохоронних органів, і від представників місць, де розміщені ВПО, про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації, ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб", — повідомив в ефірі національного телемарафону заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

У законодавстві є вимога до переселенців, які втекли від війни, інформувати про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання. Також статус ВПО втрачають особи, які переміщуються за кордон.

Якщо під час перевірки виявлять, що переселенців нема за місцем реєстрації, про це складуть відповідний акт. У 10-денний термін така особа має звернутися до органів соцзахисту за місцем реєстрації, щоб підтвердити ідентифікацію особисто. Якщо цього не станеться, така особа позбавляється з наступного місяця виплат як ВПО.