Як демонтували погруддя Пушкіна у Харкові — фото міськради

Погруддя Пушкіна демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання.

Про це 9 листопада повідомила Харківська міська рада.

Його подальша доля — чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова — вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України, — написали на Фейсбук-сторінки мерії.

Від пам’ятника Пушкіну у Харкові залишився захищений мішками з піском постамент, повідомляє кореспондент «Суспільного».

У міськраді Харкова додали:

Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни. Харків є одним з найбільш постраждалих міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми та поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Як один з варіантів такого переосмислення — погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже понад 100 років років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху.