Стремоусов доїздився - росіяни підтвердили загибель язикатого колаборанта

https://racurs.ua/ua/n176631-stremousov-doyizdyvsya-rosiyany-pidtverdyly-zagybel-yazykatogo-kolaboranta.html

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Окупаційна адміністрація Херсонської області підтвердила російським ЗМІ загибель колаборанта стремоусова.

Раніше по обіді 9 листопада низка російських пропагандистів повідомили про смерть так званого заступника голови окупованої Херсонщини. стремоусов нібито загинув у ДТП.

Наразі офіційно інформація не підтверджена українською владою.

Спочатку саме проросійські блогери та ЗМІ повідомили про смерть заступника голови «адміністрації» окупованої Херсонської області.

Про смерть Стремоусова повідомили серед інших: телеграм-канал WarGonzo (їм загибель Стремоусова підтвердив його особистий водій), RT (джерелом виступив співрозмовник у силових структурах), сайт Readovka, телеканал «Юніон», Анатолій Шарій, військовий кореспондент Юрій Котенок.

Обставини ДТП з’ясовуються.

В адміністрації області журналістам російського «Інтерфаксу» підтвердили, що інформація щодо загибелі стремоусова відповідає дійсності. Також смерть підтверджує керівник некомерційної організації «Добро миру — Волонтери Криму» Валерія Петрусевич.

Пізніше перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив «Суспільному», що загибель стремоусова не підтверджена. Можливе інсценування.

У місцевому так званому «МОЗ» офіційно підтверджують лише факт ДТП.

Призначений головою російської окупаційної адміністрації Херсона володимир сальдо стверджує, що стремоусова все ж таки помер.

Останніми місяцями стремоусов був головним спікером окупаційної влади Херсонської області: саме він оголосив про евакуацію населення на лівий берег Дніпра та розповідав, як змінюється ситуація на фронті.

Напередодні призначений російською владою чиновник анонсував «швидку розв’язку» на Херсонському напрямку та повідомив про готовність ухвалити «найскладніші» рішення. Останній відеоролик стремоусов опублікував у своєму телеграм-каналі сьогодні вранці. У ньому він заявив, що «ситуація знаходиться під повним контролем російських військових».