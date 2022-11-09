Підірваний Дар’ївський міст. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n176630-prychynu-pidryvu-okupantamy-p-yaty-mostiv-na-hersonschyni-poyasnyla-vlada.html

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Російські окупанти 9 листопада підірвали п’ять мостів у Херсонській області.

Ворог не лише підірвав Дар’ївський і Тягинський мости, але й міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсону через канал. Також вибухнули мости в Новокаїрах та в Миловому. Загарбники таким чином підривають абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини. Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив під час брифінгу.

У Херсонській ОВА вважають, що таким чином росіяни готують собі відхід для того, щоб пригальмувати натиск Збройних сил України. Під натиском української армії противник робить все можливе, щоб «це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту».

Тим часом представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю La Repubblica заявив, що Херсон обороняють від 30 до 50 тис. окупантів, і українським Збройним силам буде потрібен час, щоб відбити його.

Нагадаємо, на окупованій частині Херсонщини та Миколаївщини російські загарбники підірвали п’ять мостів. Один із них — Дар’ївський міст, який з'єднує Нову Каховку та Херсон на правому березі.

Джерело: La Repubblica