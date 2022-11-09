Британія надасть зимове спорядження для ЗСУ. Фото: zimamagazine.com

https://racurs.ua/ua/n176629-sunak-ogolosyv-pro-velyku-postavku-zymovogo-sporyadjennya-dlya-zsu.html

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Зимове спорядження для Збройних сил України відправить Велика Британія.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив про важливу поставку зимового одягу для української армії. ЗСУ отримають понад 25 тис. комплектів одягу для екстремально холодної погоди. Також комплекти йдуть на додаток до понад 7 тис. комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції «Інтерфлекс». Про це повідомила прес-службу урядового сайту Великої Британії.

Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості путіна. Я радий, що передане Британією обмундирування забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну, — заявив Сунак.

Також стало відомо, що 9 листопада британський прем'єр зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, аби обговорити безпеку та стримування в євроатлантичному регіоні. Говоритимуть також про війну в Україні та майбутню підтримку Києва.

Нагадаємо, ще 14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що сотні тисяч комплектів зимової форми вже роздають безпосередньо підрозділам на передових лініях. Першочергово теплим одягом забезпечать бійців на передовій, а далі форма буде передаватися в тилові частини.