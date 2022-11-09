Підірвані мости на Херсонщині. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n176626-nyzku-mostiv-bilya-hersonu-pidirvaly-socmereji-foto.html

Ракурс

Дар’ївський міст у Херсонській області підірвали у середу, 9 вересня.

Міст через річку Інгулець підірвали самі ж російські окупанти. Це об'єкт біля села Дар’ївка Херсонського району на автошляху E58. Цей міст з'єднує Нову Каховку та Херсон на правому березі. Про його підрив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

Це може означати, що орки відступають під тиском ЗСУ. Нагадаємо, що жорсткі бої точаться зараз в районі Снігурівки, взяття якої відкриває трасу на Херсон, — написав він.

Також Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами» пише, що за сьогодні вже було підірвано мінімум п’ять мостів на окупованій частині Херсонщини та Миколаївщини. Зазначається, що при виїзді зі Снігурівки у бік Херсона підірвано мости через канал. Також є інформація про підрив і Тягінського моста. Ці об'єкти перебувають у тилу російської армії.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські загарбники в Херсонській області заборонили місцевим мешканцям користуватися човнами. Окупанти наказали, щоб всі причали, навіть невеликі сільські, повинні бути порожніми. В разі знаходження будь-яких плавзасобів, їх або знищать, або конфіскують.